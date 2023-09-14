Защищают небо и землю: Наев показал, как бойцы из автоматов сбивают "Шахеды" (видео)

Бойцы выполняли сверхсложные задачи

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев наградил украинских защитников. Одни из них сбивают из автоматов вражеские дроны по ночам, а другие выполняют сложнейшие задачи на линии фронта.

Об этом генерал сообщил в Telegram. Свой пост он дополнил видео, в котором лично благодарил воинов и показал, как происходит работа мобильных групп ПВО.

Среди награжденных — защитники, которые с помощью обычного стрелкового оружия приземляли российские беспилотники. В частности, на протяжении последнего месяца они уничтожили четыре "шахеда" над Сумской областью.

"Это обычные ребята, хорошо обученные и очень мотивированные, выполняющие задачи по прикрытию украинского неба. Пожелал им и дальше победных результатов", — рассказал Наев.

Также он поздравил бойцов, недавно вернувшихся из оперативно-тактической группировки "Лиман", в составе которого обороняли украинскую землю в Серебрянском лесничестве и возле Белогоровки.

"В течение четырех месяцев они выполняли сверхсложные задачи обороны и смогли продвинуться вперед", — подчеркивает военный.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский раздал награды военным на Михайловской площади.