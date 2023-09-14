Последний работающий энергоблок Змиевской ТЭС уже три дня остановлен из-за поломки

Змиевская ТЭС ПАО "Центренерго", которое находится в управлении ФГИ, уже три дня не вырабатывает электроэнергию и полностью остановлена из-за аварии на последнем работающем энергоблоке.

Об этом сообщил советник Центра стратегических исследований Константин Ильченко со ссылкой на собственные источники.

"Только что получил сообщение о том, что Змиевская ТЭС, уже три дня не производит электроэнергию и полностью остановлена из-за аварии на последнем рабочем энергоблоке. С тех пор работники станции не могут его запустить. Трагическая пикантность ситуации в том, что о реальной техногенной катастрофе не доложили премьеру. Сделано это с целью сокрытия чрезвычайной ситуации от правительства и общества. Вся информация находится у руководства Центрэнерго, наблюдательного совета и и.о. председателя ФГИ Украины Федоришина", — пишет Ильченко.

Змиевская ТЭС — тепловая электростанция, расположенная возле посёлка Слобожанское на территории Змиёвского района Харьковской области в 55 км от Харькова и обеспечивающая электроэнергией регион трёх областей: Харьковской, Полтавской и Сумской.

По словам Ильченко, остановка электростанции произошла из-за проваленной работы по ликвидации результатов ракетных обстрелов и деструктивным отношениям с подрядными организациями

Отметим, 18 августа новоназначенный гендиректор Центрэнерго Андрей Чуркин заявил, что на Змиевской ТЭС "продолжаются плановые ремонтные и восстановительные работы, направленные на ликвидацию последствий попаданий по промышленным площадкам во время ракетных обстрелов со стороны России.

Ильченко опровергает заявление Чуркина, утверждая, что руководство ФГИ и Центрэнерго сознательно вводили в заблуждение президента Зеленского, премьер-министра Шмыгаля и СБУ, сообщая, что подготовка к отопительному сезону вроде бы успешно продолжается.

"И.о. ФГИ Александр Федоришин, Набсовет Центрэнерго, в лице его председателя Андрея Готы, и.о. гендиректора Центрэнерго Чуркина провалили подготовку к осенне-зимнему периоду. Как сообщает источник, именно эти лица скрыли информацию о полной остановке Змиевской ТЭС из-за остановки второго энергоблока, который был последним рабочим блоком из десяти", — утверждает Ильченко.

Отметим, в августе в Центрэнерго заявили, что "подготовка к отопительному сезону проходит в плановом режиме, согласно графикам, утвержденным Минэнерго Украины, в то время как в СМИ сообщалось, что против руководства Центрэнерго и ФГИУ проводится проверка со стороны СБУ за срыв подготовки к отопительному сезону.