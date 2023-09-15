Украину атакуют "шахеды", где слышно взрывы, карта (обновляется)

Изначально тревога объявлялась в центральных и южных областях

Вторую ночь подряд россияне запускают по Украине беспилотники-камикадзе. Утром 15 сентября уже успели "отрревожиться" некоторые центральные и южные области, однако опасность сохраняется для западных регионов страны.

Об этом сообщают мониторинговые паблики, а также Telegram-канал Воздушных Сил Украины. Моментом на шесть утра из-за вероятного удара БПЛА тревога была объявлена в Черкасской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях.

6:42 В Староконстантиновском района Хмельницкой области сообщают о взрывах.

6:34 Воздушная тревога объявлена также в Ровенской, Житомирской и Тернопольской областях.

6:20 На Винничине слышны взрывы, — местные Tg-каналы.

6:13 Воздушную тревогу также дополнительно объявили в Запорожской области.

Как отмечали военные, несколько групп дронов движутся в северо-западном направлении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 6:00

Следует отметить, что изначально опасность в виде "шахедов" зафиксировали на юге Украины — "тревожились" Херсонщина и Николаевщина. Впоследствии сирены зазвучали в Кировоградской и Черкасской областях, а последней присоединилась Винницкая область.

О взрывах или работе средств ПВО по состоянию на шесть часов не сообщалось, однако это не означает, что наши зенитчики ничего не видят или не пытаются сбить вражеских "птичек".

Карта повітряних тривог станом на 5:40

"Телеграф" продолжает мониторить ситуацию в реальном времени.

Следует добавить, что россияне регулярно атакуют Украину различными способами — дронами, ракетами и, конечно же, артиллерией. Один из таких ударов накануне унес жизнь шестилетнего мальчика на Херсонщине. После этого вопиющего случая власти области объявили об обязательной эвакуации — читайте, кого она коснется.