"Будете соучастниками": в США жестко обратились к КНДР после встречи диктаторов

Штаты следят за ситуацией

В США жестко отреагировали на то, что КНДР может начать передавать россии вооружение. Такое соглашение между странами могли заключить после недавнего визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в рф.

Как заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в четверг, сейчас агрессор находится в отчаянном состоянии и пытается найти боеприпасы. Она добавила, что любая страна, передавшая оружие россии, будет соучастником убийств невинных украинцев.

Спикер оборонного ведомства также предупредила КНДР, что ее страна пристально следит за всем происходящим.

"Передача рф любого вида оружия снова нарушила бы резолюцию Совета безопасности ООН, за которую сама же россия голосовала. Поэтому мы призываем, чтобы Северная Корея не заключала соглашений с ними о предоставлении любого типа боеприпасов, потому что это приведет к дальнейшей эскалации", — сказала она.

Напомним, что во время визита в россию Ким Чен Ын встречался с диктатором владимиром путиным. На возможные договоренности между странами также жестко отреагировали и в Европейскоюм Союзе, где пообещали принять меры.

Ранее "Телеграф" писал о том, что путин сделал необычный подарок главе КНДР.