Со всех сторон летели на Хмельнитчину: в ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки

Вражеские дроны атакуют Украину уже вторую ночь подряд

Россияне снова запустили беспилотники "Шахед" в ночь на 15 сентября. На этот раз силы противовоздушной обороны успешно справились с отражением атаки.

Украинские военные сбили все 17 запущенных вражеских дронов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Там уточнили, что враг запустил несколько групп ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины. Согласно данным мониторингов, большинство дронов летели в Староконстантиновский район. Благодаря ВСУ атака оказалась безрезультатной.

Инфографика Воздушных Сил

Для обороны украинских земель от вражеских воздушных целей были задействованы авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих сил обороны.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 14 сентября взрывы прогремели в оккупированном Крыму. По словам очевидцев, взрывы отчетливо слышали жители пгт Заозёрное и Уютное. Люди отмечают, что от взрывной волны у них шатались дома.