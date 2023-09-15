Со всех сторон летели на Хмельнитчину: в ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки
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Вражеские дроны атакуют Украину уже вторую ночь подряд
Россияне снова запустили беспилотники "Шахед" в ночь на 15 сентября. На этот раз силы противовоздушной обороны успешно справились с отражением атаки.
Украинские военные сбили все 17 запущенных вражеских дронов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Там уточнили, что враг запустил несколько групп ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины. Согласно данным мониторингов, большинство дронов летели в Староконстантиновский район. Благодаря ВСУ атака оказалась безрезультатной.
Для обороны украинских земель от вражеских воздушных целей были задействованы авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих сил обороны.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 14 сентября взрывы прогремели в оккупированном Крыму. По словам очевидцев, взрывы отчетливо слышали жители пгт Заозёрное и Уютное. Люди отмечают, что от взрывной волны у них шатались дома.