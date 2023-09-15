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Ликвидировано командование и почти вся пехота врага: в ВСУ рассказали подробности освобождения Андреевки (видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Наши воины продолжают освобождать Украину Новость обновлена 15 сентября 2023, 09:52
Наши воины продолжают освобождать Украину. Фото https://t.me/ab3army

Бои продолжаются, наши подразделения закрепляются на новых позициях

В четверг, 14 сентября, украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении и освободили Андреевку Донецкой области. Населенный пункт отбила у врага Третья отдельная штурмовая бригада, разбив 72 омсбр рф.

Об этом бойцы Третьей штурмовой бригады сообщили в своем Telegram-канале. Они отметили, что в результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен.

Заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов рассказал "Радио Свобода", что сейчас в Авдеевке продолжаются стабилизационные действия для того, чтобы "зафиксировать успех". В частности, нужно наладить связь, логистику, провести разминирование.

За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала:

  • начальника бригадной разведки врага;
  • трех комбатов;
  • почти всю пехоту 72 бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.

"На сегодня бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. Следовательно, о конкретных цифрах 200-х, 300-х противника и других интересных деталях операции — позднее", — сказано в сообщении.

Воины подчеркнули, что подразделения 72-й омсбр россии ранее неоднократно получали весомые потери и поражения от столкновений с Третьей штурмовой. Теперь, после восстановления и перегруппировки, врага постиг тотальный провал.

"Взятие и удержание населенного пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления. За результаты этих сражений мы платим высокую цену. И за кровь каждого нашего бойца будет отплачено только кровью", — отметили в Третьей штурмовой.

Как сообщал "Телеграф", ВСУ продвигаются сразу на нескольких направлениях. Враг несет значительные потери, как в технике, так и в живой силе в Запорожской области.

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#Контрнаступление #Освобождение #Андреевка #ВСУ