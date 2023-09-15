Тысячи хасидов в Умани одновременно помолились за Украину (видео)

Невероятное зрелище запечатлели на улицах города

В Умани хасиды отмечают Рош ха-Шана – иудейский Новый год (5784 год по иудейскому календарю), в связи с чем в город прибыло большое количество паломников из разных уголков мира. Во время празднования тысячи хасидов одновременно помолились за Украину и просили у Бога о мире в стране.

Один из верующих рассказал, для скорейшей победы Украины в войне, президенту Владимиру Зеленскому нужно приехать на могилу к цадику Нахману и молиться. Об этом пишет "Суспільне", публикуя соответствующие фото и видео с места событий.

"Если Владимир Зеленский приедет сюда и будет молиться здесь, если он хочет, чтобы украинские люди, украинские военные победили в этой войне, приезжайте сюда и молитесь Богу. И вам обещаю я, и раби Нахман обещает — вы выиграете войну", — сказал он.

В Объединенной еврейской общине Украины объяснили, что молитва называется Тикун а-Клали.

"Также состоялась молитва за мир в Украине. Тикун а-Клали (буквальный перевод: "всеобъемлющее исправление") — это массовая молитва, во время которой зачитывается собрание из десяти псалмов царя Давида, чтение которых служит тшивой (покаянием) за все грехи. Сборник открыл мировые рабби Нахман из Брацлава, в могилу которого ежегодно приезжают его последователи — брацлавские хасиды", — рассказали в общине.

В молитве приняли участие около 10 тысяч паломников.

Для справки: с 15 по 17 сентября на могиле цадика Нахмана и в помещениях синагог города Умань проводятся культовые мероприятия по случаю празднования брацлавскими хасидами Рош га-Шана (Новый 5784 год по иудейскому календарю).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в связи с массовым приездом хасидов, в Умани с 11 сентября заработал особый режим въезда, выезда и передвижения в пределах города.