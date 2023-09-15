Просили "незначительные полномочия": Шуфрич заявил, что почти договорился с Донбассом в 2014-м

Шуфрч убеждает, что данный документ он уже давно передал правоохранителям

Нардеп Нестор Шуфрич, которому 15 сентября предъявили подозрение в госизмене, во время суда попытался объяснить документ, найденный у него дома. Комментируя находку правоохранителей, он рассказал историю о том, как он якобы спасал Донбасс от войны.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа", который находился в зале суда. Так, по словам Шуфрича, документ, найденный у него во время обыска, является концепцией, того, что могло произойти с Донбассом, если бы не война в 2014. Дескать, если бы эти пункты приняли во время переговоров с террористами, то АТО не было бы нужно.

"Порошенко 30 июня принял решение, вместо того, чтобы завершить переговорный процесс, решить эту ситуацию военным путем. И вы помните, было Изварино, потом был Иловайск. И все это уже было после того как нам не удалось остановить эту войну. А шанс был", — говорит он.

Со слов Шуфрича, боевики просил всего лишь "незначительные полномочия" и еще несколько пунктов.

"Они попросили четыре эти вещи: первое — чтобы согласовали с облсоветом три должности (губернатора, руководителя милиции и руководителя прокуратуры). И право использовать русский язык на территории Донецкой и Луганской областей. Ни про какие автономии не шла речь. Да, они хотели называться не областью, а краем. Это было их видение", — сказал подозреваемый.

Шуфрч также убеждал, что данный документ он уже давно передал правоохранителям. И показывал им, что "вот такие были перспективы".

Подробно о заявлениях Шуфрича во время суда вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, эксперты рассказали "Телеграфу", почему спецслужба столько тянула с задержанием Шуфрича.