Мы просто беспощадно уничтожили 72 бригаду из рф: замкомбрига рассказал о боях за Андреевку

Россияне хотели сразиться с бойцами 3-й ОШБр, но сбежали

Село Андреевка в Донецкой области перешло под контроль ВСУ и этот населенный пункт имеет оперативное значение для Сил Обороны. В боях за Андреевку была полностью уничтожена 72-я бригада россии.

Об этом сообщил командир 2-го штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук. По его словам, бои за село длились двое суток, не считая бесчисленных сражений за посадки перед ним.

Кухарчук отметил, что Андреевка дает полный контроль над железнодорожной дорогой и открывает огромное пространство для дальнейших наступательных действий. Но россияне не могут смириться с этой потерей и обстреливают и без того пострадавшую Андреевку из всего, чего только могут.

"Каждый метр отвоеванной украинской земли, который дается чрезвычайными усилиями, в первую очередь, наших штурмовиков, которые идут вперед, несмотря на непрерывную арту, авиацию и дроны врага", — отметил Кухарчук.

Он добавил, что основная цель войны не только занятые территории, а уничтожение личного состава противника. И в боях за Андреевку была разбита 72-я бригада россии. ВСУ провели маневр и окружили врага, при этом ликвидировав троих командиров батальонов, начальника разведки бригады, большое количество командиров рот, офицерского и солдатского состава. Кроме того, уничтожено много техники россиян.

Также воин упомянул батальон "Ахмат", который сбежал с поля боя за несколько дней до боя с ВСУ, и ЧВК "Эспаньола". Бойцы ЧВК в сети заявляли о том, что хотят встретиться с бойцами 3-й ОШБр, чтобы сразиться на поле боя. Но пленные военные этого формирования рассказали, что часть личного состава ЧВК никогда ранее не участвовала в боях и старалсь избегать прямых столкновений.

"В ходе непосредственных боев в самом населенном пункте я и второй штурмовой потерял четырех бойцов, имена которых навсегда будут отчеканены в учебниках истории Украины. Хочу поблагодарить бойцов и командование 1 штурмового, 1 механизированного, 2 механизированного, роты разведки, бригадной артиллерии, ребят из ДПСУ и командира 3-й ОШБр за слаженную работу и взаимодействие. Но особенно своим штурмовикам! Вы лучшие в мире! Горжусь и имею честь быть вместе с вами в одном подразделении", — написал Дмитрий Кухарчук, пообещав при встрече подарить комбригу 72-й бригады книгу Андрея Кокотюхи с говорящим названием "Легенда о безголовом".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что добровольцы из Беларуси заявили об освобождении соседнего с Андреевкой села. Однако в Генштабе пока эту информацию не подтверждают.