В Украине засветился редкий броневик VRAC: таких было создано всего три (фото)

Машина создавалась для аварийно-спасательных операций

На фронте в Украине успешно применяется бронеавтомобиль Lavr, прибывший из Саудовской Аравии, а также у ВСУ замечена редкая аварийно-спасательная бронемашина VRAC. Таких в мире было создано только три.

Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker. При производстве VRAC был предназначен для аварийно-спасательных операций. Однако версия, которая попала на фото в Украине переоборудована для медицинской эвакуации.

VRAC

Как отметили специалисты "Милитарного", судя по цвету машины, броневик используют в Украине для военных целей. Машина могла попасть в нашу страну в рамках военной помощи Испании или от благотворителей.

Испанская бронемашина на базе БТР Pegaso

Базой для бронемашины VRAC является испанский бронетранспортер Pegaso MBR 6x6. Она создавалась для спасения людей из зон бедствия при экстремальных погодных условиях. Pegaso производила компания Enasa с 1979 года.

Стоимость одной машины Pegaso составляет примерно 250 тысяч евро. За время производства было создано более десяти броневиков с различным вооружением. MBR 6x6 используют армии Испании, Египта, Саудовской Аравии и Перу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как болгарский и украинский минометы помогают приближать победу. Среди последних — 82 мм миномет EM-82 болгарского производства, принятый на вооружение в ВСУ 28 августа.