Мгла Донбасса и суровые бои: в ВСУ показали уникальные кадры освобождения Андреевки

Бои за село длились двое суток

В четверг, 14 сентября, украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении и освободили Андреевку Донецкой области. 72 омсбр рф, которая обороняла населенный пункт, была разбита.

В Telegram-канале Третьей отдельной штурмовой бригады показали кадры боев с GoPro. От села практически ничего не осталось, а героизм наших воинов поражает.

"Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя — в населенном пункте, кишащем россиянами", — сказано в подписи к видео.

Напомним, в ходе боев за Андреевку была полностью уничтожена 72-я бригада рф. Российский гарнизон был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен. Сейчас в Авдеевке продолжаются стабилизационные действия для того, чтобы "зафиксировать успех". В частности, нужно наладить связь, логистику, провести разминирование.

Командир 2-го штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук рассказал, что бои за село длились двое суток, не считая бесчисленных сражений за посадки перед ним. Он пояснил, что Андреевка дает полный контроль над железнодорожной дорогой и открывает огромное пространство для дальнейших наступательных действий. Но россияне не могут смириться с этой потерей и обстреливают и без того пострадавшую Андреевку из всего, чего только могут.

Как сообщал "Телеграф", за минувшие сутки (15 сентября) ВСУ имели успех в районе Клещеевки Донецкой области. Также есть продвижение возле Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.