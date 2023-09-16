В бригаде ВСУ "Магура" после громкого скандала сменилось руководство: подробности

Экс-командующий 112-й бригады ТРО получил новую должность

В командовании 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" после недавнего громкого скандала произошли перестановки.

Как информирует Суспільне со ссылкой на источники в 47-й бригаде, ее возглавит полковник Александр Павлий, который сменит на этом посту подполковника Александра Сака.

О причинах подобных перестановок не сообщалось.

Полковник Александр Павлий с 2022 года был командиром 112-й отдельной бригады территориальной обороны Киева, находится в составе Регионального управления "Север" Сил ТрО.

Александр Павлий

Как известно "Магура" была создана весной 2022 года Иваном Шаламагой и Валерием Маркусом из добровольцев и военнослужащих других частей, которые прошли отбор и собеседования. Подразделение принимало участие в боях под Углегорском, а позже было переброшено на направление Токмака.

Напомним, в июле главный сержант бригады Валерий Маркус сообщил, что попросил перевести его на низшую должность из-за конфликта с заместителем командира военной части Шаламагой.

Командир бригады Александр Сак тогда призвал бойцов отложить внутренние противоречия и сфокусироваться на решении главной проблемы.

Позже стало известно, что на должность Маркуса был назначен Виталий Аверин, который присоединился к ВСУ еще в 2014 году.