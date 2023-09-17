Их мобилизуют: кого из украинцев могут призвать этой осенью

При определенных условиях призвать по мобилизации могут и ограниченно пригодных мужчин

В Украине продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. Впрочем, существуют и те украинцы, которых могут мобилизовать только добровольно.

"Телеграф" рассказывает о том, кто этой осенью подлежит мобилизации. Стоит отметить, что при определенных условиях призвать по мобилизации могут и ограниченно пригодных мужчин и тех, кого ранее исключили с воинского учета.

Кто подлежит мобилизации-2023

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них есть военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Важно напомнить, что с 1 октября 2023 года часть украинок должны становиться на военный учет. Женщины должны регистрироваться в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Кого могут мобилизовать добровольно

женщины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;

призывницы в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не участвовавших в исполнении срочной службы – на службу по контракту;

женщины с инвалидностью, а также получившие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам будут служить по месту жительства.

Ранее мы писали о том, могут ли мобилизовать людей с хроническими болезнями.