Сделали из ракеты путина "салют": в ВСУ показали, как отбивали ночную атаку (видео)

Оккупанты выпускали ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95

В ночь на 17 сентября российские войска массированно ударили ракетами и БПЛА по Одесской области. К счастью, на страже нашего неба стоят воины ПВО, которые уничтожили большую часть вражеских целей.

То как именно это происходило, показал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. Он в своем официальном Telegram-канале опубликовал видео успешной работы одного из комплексов украинской ПВО. На нем можно увидеть как бойцы воздушного командования "ЮГ" одним метким пуском превращают вражескую крылатую ракету в "салют".

"Любимый город может спать спокойно!", — подписал Олещук свое видео.

Стоит отметить, что свои ракеты оккупанты выпускали из стратегических бомбардировщиков Ту-95. Что это за машина вы можете узнать из материала "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, что представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что во время атаки в ночь на 17 сентября россияне применили особую тактику.

Также мы сообщали о том, что в Минобороны Великобритании заявили о планах оккупантов на зиму. Ссылаясь на данные разведки они сообщили, что россияне уже готовятся к атакам по объектам энергосистемы.