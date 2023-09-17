Бои на Купянском направлении: россия замедлила наступление, в ВСУ назвали несколько причин
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Украинские защитники готовятся к разным сценариям
Российское продвижение на Купянском направлении замедлилось. Причин этому сразу несколько.
Так, по словам руководителя пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, прежде всего, это связано с тем, что оккупант получили хорошо по зубам возле Новоегоровки. Но есть и другая причина.
"А во-вторых, мне кажется, это связано с формированиями их подразделений. Они перегруппировываются после того, как им устроили разнос ВСУ", — сказал спикер.
Евлаш подчеркнул, что украинские защитники готовятся к разным сценариям, а разведка постоянно работает для выявления планов противника.
Напомним, что на протяжении лета 2023 года российские оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. В ВСУ говорили, что захватчики формируют ударный кулак, но пока им не хватает техники.
Ранее мы писали о том, что Вооруженные силы Украины в боях на Донецком направлении освободили населенный пункт Андреевка в Бахмутском районе. Это уже официально подтвердили в Министерстве обороны. При этом бои в этом районе продолжаются.