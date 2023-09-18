Россияне атаковали Украину крылатыми ракетами: где раздавались взрывы (карта)

Воздушные цели были запущены из самолетов, которые еще до полуночи вылетели из аэродрома "Оленья"

Утро понедельника, 18 сентября, началось для всей Украины по звукам воздушной сирены из-за опасности удара крылатыми ракетами. Жители нескольких областей могли слышать взрывы, означавшие успешную работу средств ПВО. Особенно громко было на Хмельнитчине.

Подробности сообщает "Телеграф" со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ и другие мониторинговые паблики. Следует отметить, что вылет Ту-95мс, совершивших запуск вражеских ракет по Украине, был зафиксирован военными еще до полуночи — около 23:00.

Уже после пяти часов воздушную тревогу объявили по всей территории страны.

Карта воздушных тревог по состоянию на 5:30

По состоянию на шесть утра, громкие взрывы несколько раз раздались в районе Староконстантинова Хмельницкой области. Также ракетная опасность сохранялась для Винницкой и Ровенской областей.

В определенный момент остатки крылатых ракет были зафиксированы на подлете к Житомирской области.

При этом жители большинства городов не сообщали о громких звуках, что означает только одно: представители противовоздушной обороны пытались уничтожать цели как можно дальше от жилых массивов.

Также добавим, что изначально крылатые ракеты прошли вчерашний маршрут, перемещаясь через Харкищину и Кировоград в Винницкую область. Однако если минувшей ночью часть целей развернулась в Одесскую область, то 18 сентября обошлось без этого. Военные довольно быстро уничтожили все цели, так что после шести утра по областям уже пошли отбои.