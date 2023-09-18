"У нас есть инициатива": Зеленский высказался о "медленном" контрнаступлении ВСУ

По словам украинского лидера, на передовой идет артиллерийская дуэль

В ходе текущего контрнаступления для ВСУ важно продвигаться вперед даже на минимальные расстояния. Это нужно для того, чтобы враг не получал время на передышку.

Такую точку зрения в передаче "60 минут" Скотта Пелли телекомпании СBS выразил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, сейчас важен каждый освобожденный от оккупантов метр.

"Мы должны освободить нашу территорию как можно больше и двигаться вперед, даже если это меньше (полмили) или (сто) метров, мы должны это сделать. Мы не должны давать путину передышки", — сказал он.

Глава государства добавил, что в данный момент линия фронта выглядит как артиллерийская дуэль. За сутки там выпускают по 40 тысяч снарядов. Зеленский уверен, что инициативой на поле боя владеет именно украинская армия.

"У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории", — подчеркнул президент.

Также Зеленский ответил на вопрос о том, чего хочет добиться диктатор владимир путин, убивая мирное население.

"Сломать. И выбирая гражданские цели, Путин хотел достичь именно этого — сломать. Этому человеку, который прошел свой путь с такими кровавыми действиями, со всем, что он говорил, нельзя доверять. Такому человеку нельзя доверять, потому что он уже давно не является человеком", — отметил Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно ВСУ освободили важный населенный пункт.