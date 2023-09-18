"Это очень много": какими силами рф атаковала юг Украины в начале полномасштабного вторжения

Только вертолетов было около 60

Во время начала полномасштабного вторжения силы россиян на юге Украине превосходили ВСУ в десятки раз. Речь идет как о живой силе, так и технике.

Так, по словам командующего управлением войск "Юг" Андрея Соколова, в атаку на этом направлении россияне бросили примерно 20-25 своих батальонно-тактических групп. Это примерно 20 тысяч личного состава.

"Но так не совсем правильно считать, потому что мы не учитываем систему управления и более массивных объединений, имеющих и артиллерию, и средства ПВО, и подразделения разведки, и инженерные, РЭБ. Это нужно также учитывать", — отмечает военный.

Он добавляет, что в те дни против ВСУ действовал 22-й армейский корпус рф в полном составе, не менее дивизии 58-й армии северо-кавказской и где-то до половины 7-й десантно-штурмовой дивизии.

"Это очень много. Это и артиллерия, и все эти средства, которые есть в их составе. Плюс воздушный компонент до 140 самолетов, 60 вертолетов и корабельный состав их Черноморского флота", — говорит он и подчеркивает, что это было полное превосходство как минимум в 20-25 раз.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Генштабе дали четкий ответ относительно того, был ли заминированы мосты через Чонгар.