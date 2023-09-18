"Забудьте...": Зеленский сделал важное заявление о контрнаступлении ВСУ

Ситуация на фронте остается сложной, но Силы обороны продвигаются вперед и имеют успехи

С наступлением зимы и изменением погодных условий контрнаступление Вооруженных сил Украины будет продолжаться. Страна не может себе позволить терять время.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущему телекомпании CBS Скотту Пелли. По словам главы государства, что давать "передышку" российскому диктатору владимиру путина категорически нельзя.

"Забудьте о погоде и другом. В местах, куда на бронетехнике не проехать – полетим. Если мы не умеем летать – отправим дроны. Мы не должны давать путину передышку", – сказал глава государства.

Зеленский также добавил, что ситуация на фронте остается сложной, однако Силы обороны продвигаются вперед и имеют успехи на некоторых направлениях. Несмотря на все трудности, они продолжают продвигаться вперед и шаг за шагом освобождать территории.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский не исключает вариант, что война в Украине может закончиться уже до конца 2023 года. Он рассказал, какие основные факторы могут повлиять на это и привести к такому сценарию уже в ближайшее время.