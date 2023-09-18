Убийство британского добровольца в Украине: в СМИ всплыли неожиданные детали

Стало известно, кто может быть причастен к убийству добровольца

Воевавший в Украине британец Джордан Чедвик, тело которого нашли в Краматорске в водоеме со связанными за спиной руками, подвергался пыткам, а к его убийству может быть причастен другой британец.

Такую версию событий выразили следователи, а также товарищи погибшего бойца. Об этом пишет британская газета The Sun.

Так, отмечается, что Чедвика перед смертью пытали водой. Обнаруженная в его легких вода была не такой, как та, в которой нашли его тело в 32 км от линии фронта в Бахмуте.

Тело погибшего Джордана Чедвика доставили домой в августе текущего года. Расследование должно состояться в следующем году. В Украине этим делом занимается Госбюро расследований.

Отметим, что мужчина служил в секретном подразделении под названием 50/50, прикрепленном к военной разведке Украины. Военному был 31 год. С 2011 по 2015 год служил в британской армии, а октябре 2022 года он прибыл в Украину и стал частью ВСУ. 26 июня 2023 года семью Джордана Чедвика уведомили о его смерти.

Вскоре после этого полиция обнаружила тело второго британца, предположительно Дэниела Берка, которому было 36 лет.

"Гибель двух британских добровольцев посеяла страх среди тех, кто собрался помочь Украине в борьбе с россией", — пишет The Sun.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной в районе Бахмута, где идут ожесточенные бои, погиб ветеран спецназа армии США Николас Маймер. Вскоре главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин показал на видео его тело.