В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога: что известно

Причин для "сирены" сразу несколько

Днем 18 сентября в столице Украины и ряде других регионов раздались сигналы воздушной тревоги. В Воздушных силах сообщают об опасности.

Спустя несколько минут после Киева тревога звучала уже в большинстве областей. По данным ВСУ, это связано с угрозой применения россией баллистического оружия.

15:30 В городах Украині начались отбой тревог.

15:27 Отбой угрозі применения баллистического вооружения — ВС ВСУ.

При этом в Сумской области тревога связана еще и с активностью вражеской армейской и тактической авиации вдоль границы. Она может нанести авиаудар.

Напомним, что в ночь на 18 сентября россияне уже атаковали Украину своими ракетами и беспилотниками. Громкие взрывы несколько раз раздались в районе Староконстантинова Хмельницкой области. К счастью, украинская ПВО отработала хорошо и нашим воинам удалось сбить абсолютно все вражеские ракеты. С беспилотниками дела обстояли немного похуже. Это происходит потому, что "шахеды" являются более сложной целью, несмотря на их небольшую площадь и скорость. россияне прокладывают маршруты именно таким образом, что беспилотник становится сбить тяжело. Они стараются запутать украинскую ПВО, атакуя "Шахедами" с разных направлений и по разным маршрутам.