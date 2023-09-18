Не нужно драмы: социальный психолог объяснил, почему отток людей из Украины не "катастрофа"

Украинцы находятся в плену находятся в плену стереотипов

Люди, которые вынуждено выехали из Украины во время полномасштабного вторжения, потенциально эмигрировали. Это неизбежные процессы.

Такую точку зрения в интервью Укринформу высказал социальный и военный психолог Олег Покальчук. Он считает, что многие из нас живут еще "в словесных образах прошлого века", еще Советского Союза, что уехавший за границу человек все равно, что умер, его уже "нет". Но сейчас 21-й век, люди ездят туда-сюда, коммуницируют, сотрудничают, и никаких проблем с этим нет.

"А социально если люди будут продолжать жизнь в других странах, чем это отличается от стремления к Евросоюзу, о котором мы столько лет так много говорили? Совершенно ничем, кроме того, что людей заставили переехать драматические обстоятельства. Подобные истории случались в восточноевропейских странах, когда их приняли в Евросоюз, и миллионы людей уехали на работу в другие страны и там остались.Это неизбежные процессы. Мы воспринимаем их драматично, потому что находимся в плену достаточно несложных национальных стереотипов. Они не архетипичны – это то, что власть генерирует как пропаганду. Причем это пазлы из совершенно разных "Lego", из разных исторических эпох. Оно вместе не очень складывается", — говорит он.

В пример он привел сообщения об уменьшении количества населения в Украине. Он объяснил, что в этом процессе ничего драматичного нет, а отток населения происходит еще с конца прошлого века.

"На этот процесс никто никак не повлияет. Да и не только у нас оно происходит. Люди, уехавшие за границу, сейчас мыслями, эмоциями, чувствами с Украиной. Часть из них – я думаю, меньшая – вернется, часть будет приезжать-отъезжать, как все европейцы, часть адаптируется, ассимилируется и будет жить там. Потом они либо сохранят украинские корни, если это будет почему-то важно и нужно, либо нет", — сказал Покальчук.

Напомним, что по последним данным из Украины из-за войны выехало 5.7 миллионов человек. Большая часть из этого числа — дети. Подробнее об этом вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке в первом абзаце.

Ранее мы писали о том, что Украина может начать возвращать военнообязанных из-за границы.