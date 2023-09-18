"Это катастрофа": в сети поражены числом детей, которые выехали из Украины из-за войны

Эта группа граждан занимает самую большую долю от общего числа уехавших

Во время полномасштабного вторжения россии в Украину из страны вынужденно выехали миллионы граждан. Самая драматичная ситуация наблюдается с детьми.

На это обратила внимание руководитель проектов Киевской школы экономики Наталья Заика. Она на своей странице в Facebook опубликовала инфографику, которая показывает приблизительное количество людей, покинувших Украину из-за войны. В этой же таблице также показано, сколько граждан остались на родине.

По мнению Натальи — ситуация "катастрофическая". А больше всего поражают данные о детях.

Действительно, согласно вышеуказанной информации, из нашей страны выехала почти треть детей в возрасте до 9 лет. А это — более, чем полтора миллиона человек. Кроме того, выехали и подростки в возрасте до 19 лет — около полутора миллиона человек. Эта группа граждан занимает самую большую долю от общего числа уехавших.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина может начать возвращать военнообязанных из-за границы.

Также мы сообщали о том, как украинцы относятся к тем, кто уехал из страны в начале войны.