россия сожгла там несколько своих бригад: чем важно освобождение Клещиевки и Андреевки

Наши воины продолжают свое движение вперед

Освобождение сел Клещиевка и Андреевка, что на Донбассе, является важной победой ВСУ на фронте. Эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки.

Об этом рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Теперь, по словам генерала, россияне, осознавая важность этих позиций, проводят многочисленные контратаки с разных направлений, чтобы вернуть их. Но все эти попытки оказались безуспешны.

"В результате успешных действий украинских войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы В боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из самых подготовленных и лучших частей врага — 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады", — рассказал командующий.

При этом, подчеркивает Сырский, общая обстановка на Восточном направлении остается сложной. Враг не оставляет своих намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляет активную подготовку. А в это же время наши воины продолжают свое движение вперед.

"Это лишь еще один очередной шаг на пути к полному освобождению наших территорий", — объяснил военный.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинское контрнаступление продолжается, а местами на востоке и юге страны бойцы ВСУ имеют частичный успех.