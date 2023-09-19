У россиян проблема с обороной и большие потери: ВСУ радуют новым успехом на фронте (карта)

Три российские бригады стали вовсе не эффективными

В районе освобожденного населенного пункта Клещиевка Донецкой области Силы обороны успешно отразили атаку врага. Оккупанты тем временем попытались восстановить утраченное положение в районе также Андреевки, но потерпели неудачу. В целом, после освобождения этих двух населенных пунктов ухудшило российскую оборону в районе к югу от Бахмута.

Об этом во вторник, 19 сентября, говорится в свежей сводке Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что украинские военные продолжают наносить удары по противнику, нанося ему огромные потери в живой силе и технике.

"Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Тем временем в ежедневной сводке Института изучения войны (ISW) говорится о том, что освобождение Украиной Клещиевки и Андреевки к югу от Бахмута могло ухудшить российскую оборону в районе к югу от Бахмута и могло сделать неэффективными три российские бригады.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александра Сырского, Клещиевка (7 км юго-западнее Бахмута) и Андреевка (10 км юго-западнее Бахмута) являются важными элементами российской оборонной линии Бахмут-Горловка, которую украинских военным удалось прорвать.

Тем временем представитель Восточной группы войск капитан Илья Евлаш подчеркнул, что освобождение Клещиевки поможет Силам обороны контролировать наземные линия связи врага (GLOCs).

Пока мощность и протяженность российских оборонных укреплений в Бахмуте ISW пока не может самостоятельно оценить. Хотя российские войска, вероятно, укрепили свои линии обороны вблизи Бахмута менее мощно, чем в южной Украине.

Также отмечается, что оккупанты, вероятно, устали от попыток удержать Клещиеву и Андреевку. В то же время нет никаких признаков того, что освобождение этих двух населенных пунктов будет предвещать более высокий темп украинского продвижения к югу от Бахмута.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 сентября Силы обороны Украины подтвердили информацию об освобождении Клещиевки. Воины уже вернули туда украинский флаг. Однако враг по-прежнему продолжает обстреливать это село.