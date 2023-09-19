"Доверяю россии, как Западу": Эрдоган удивил заявлением про путина и войну в Украине

Турецкий лидер называет свои отношения с россией "хорошими"

Российский диктатор владимир путин якобы выступает за "скорейшее завершение войны в Украине". Однако она все равно будет продолжаться еще длительное время. Тем временем Турция продолжает доверять россии, ведущей ту самую кровавую войну, не меньше, чем Западу.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью PBS. По его мнению, только лидеры обеих страны могут точно сказать, война наконец завершится. Сам Эрдоган считает, что это произойдет не скоро.

"Нам бы очень хотелось надеяться, что война закончится как можно скорее. И путин на самом деле тоже выступает за скорейшее прекращение этой войны", – сказал он.

Также Эрдоган сделал заявление, которое вызывает неоднозначную реакцию, сказав, что "россии можно доверять так же, как и Западу. Он упомянул, что якобы Запад обманул многолетние надежды Турции насчет вступления в ЕС.

"У меня нет причин им (россии – Ред.) не доверять. россия надежна настолько же, насколько и Запад. Последние полвека мы ждали у порога ЕС. И сейчас я доверяю россии настолько же, насколько я доверяю Западу", — отметил Эрдоган.

На замечание журналистки, что диктатору путину нельзя доверять из-за нападения на Украину и выхода россии из зерновой сделки, Эрдоган заявил следующее:

"Половина поставок природного газа (в Турцию. – Ред.) приходит из россии, а это значит, что у нас есть солидарность. Мы совместно идем вперед и также сотрудничаем в области оборонной промышленности".

Президент Турции добавил, что его политика заключается в установлении контактов со всеми странами мира на основе беспроигрышного сценария.

"Точно так же, как у меня хорошие отношения с США, у меня будут хорошие отношения и с россией", – заявил Эрдоган.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 сентября состоялась встреча Эрдогана и российского президента владимира путина во время визита в рф турецкого лидера.