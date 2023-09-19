Зеленский хотел распустить Раду во время войны: СМИ узнали, когда именно

Сделать это президент так и не отважился.

Президент Украины Владимир Зеленский летом 2023 года якобы собирался распустить Верховную Раду. Такое желание у него возникает уже не впервые.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники. Они утверждают, что объявить об этом планировалось в День государственности, 28 июля. Однако распустить парламент президент так и не отважился.

"Президент за последние несколько лет несколько раз был близок к принятию решения о роспуске. По моим ощущениям, на этот раз мы были к выборам ближе", — передают журналисты слова своего источника.

В издании напоминают, что Зеленский уже распускал парламент. Это произошло в 2019 году во время его инаугурации. За этим последовали досрочные выборы в Раду.

Очередные выборы в Раду должны были пройти в октябре 2023, однако во время войны их не будет.

Напомним, ранее мы писали о том, что расходы на выборы не предусмотрены в бюджете Украины на 2024 год. Из этого можно сделать вывод, что их проведение не планируется в следующем году.