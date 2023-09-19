Удар "Шахедов" по Львову: есть погибший, вспыхнул масштабный пожар

Пожар и разрушения – последствия ночной российской атаки беспилотниками

В ночь на 19 сентября российские оккупанты совершили массированную атаку беспилотниками "Шахед" по Львову. В результате происшествия погиб один человек, а также известно о пострадавших.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, захватчики запустили 18 дронов по территории области, 15 из которых удалось сбить. Однако есть и попадания, которые повлекли за собой пожар и разрушение складов коммерческого объекта.

"Есть три попадания в промышленные склады во Львове. Один пострадавший. Это 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали. Он в состоянии средней сложности. Также на месте была женщина, госпитализации не нуждалась. К сожалению, есть погибший из-за ночной атаки по Львову. Под завалами на складе обнаружили тело работника. Искренние соболезнования родным", — сказал он.

В пресс-службе ГСЧС сообщают, что спасатели ликвидируют последствия очередной вражеской атаки.

"Около пяти утра российские беспилотники атаковали город. В результате возник пожар 3-х складских построек на площади 9 тыс. 450 кв.м. Есть пострадавшие. Ликвидация пожара продолжается", — говорится в сообщении.

Погибших или тяжелораненых нет

На складах есть возгорание в четырех локациях

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 15 августа российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку по украинским городам и в результате происшествия во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома.