Союзники создали на "Рамштайне" IT-коалицию для Украины: в Минобороны объяснили, что это и зачем

IT-коалиция должна помочь Силам обороны улучшить эффективность на фронте

Во время встречи в формате "Рамштайн" Украина с союзниками запустила работу новой IT-коалиции. В нее вошли помимо нашей страны также Эстония и Люксембург.

Об этом сообщили в Минобороны Украины. Всего около 20 стран приняли участие в стартовом мероприятии.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, главная задача IT-коалиции — это обеспечить защищенную и устойчивую IT-инфраструктуру для Сил обороны и Минобороны Украины, чтобы повысить эффективность на поле боя.

Украинский министр поблагодарил представителей нескольких стран за их участие в коалиции.

"Я также хотел бы поблагодарить Бельгию, Данию, Литву и Латвию за то, что они присоединились к нашим усилиям, а также министра обороны Люксембурга за объявление первого вклада в IT-коалицию", – сказал он.

Всего 20 стран приняли участие в стартовом мероприятии. А Бельгия, Дания, Литва и Латвия уже подписали Декларацию о намерениях вместе с Украиной, Эстонией и Люксембургом вместе участвовать в инициативе. Впервые о намерении создать IT-коалицию было объявлено на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 15 июня.

Что такое IT -коалиция

IT -коалиция представляет собой группу стран-доноров в рамках UDCG, которые оказывают ВСУ всяческую помощь в IT-сфере, связи и кибербезопасности. Во главе коалиции стоят Эстония и Люксембург. Основной результат, к которому стремятся члены коалиции, это "создание единой цифровой экосистемы боевого управления и управления оборонными ресурсами для Сил обороны Украины", чтобы улучшить координацию подразделений и эффективность использования всех ресурсов, отметили в Минобороны Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, о чем договорились союзники на 15-й встрече "Рамштайн". Несколько стран уже объявили о помощи для Украины.