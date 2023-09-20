Родились в рубашке: российский дрон атаковал машину шведских журналистов в Запорожской области (фото)

На журналистах были жилеты и каски с четкой надписью "PRESS"

Российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожье и Запорожскую область и в результате очередного удара вражеский дрон атаковал автомобиль шведских журналистов в поселке Степногорск. К счастью, никто не пострадал.

Об происшествии в среду, 20 сентября, на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) сообщила директор по исследованиям международной безопасности Европейской экспертной ассоциации Мария Авдеева.

"Шведскую команду TV4 атаковал российский беспилотник в Степногорске, Запорожская область. Репортер Йохан Фредрикссон и фотограф Даниэль Здолсек вышли из машины, чтобы снимать, когда она была атакована дроном", — написала она.

По словам Марии Авдеевой, на журналистах были жилеты и каски с четкой надписью "PRESS". Потому, по ее мнению, это была очередная преднамеренное нападение российских захватчиков на журналистов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Донецкой области российские оккупанты обстреляли машину иностранных волонтеров, которые помогали мирным жителям. В результате автомобиль перевернулся и загорелся. Известно, что один из волонтеров погиб, двое получили травмы, а судьба еще одного неизвестна.