Люди еще спали: в Херсоне при ударе по общежитию погибли три человека (фото)

Офис генпрокурора начал расследование

В результате ночного обстрела Херсона один из снарядов оккупантов попал в здание общежития. Известно о трех погибших.

О двух жертвах удара сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, позже появились сведения о еще одной жертве. По информации чиновника, обстрел начался около 3:40 ночи.

"россияне попали в здание общежития, когда люди еще спали. По состоянию на сейчас известно о двух погибших мирных жителях. Их личности сейчас устанавливаются", — уточнил он.

По словам главы региона, в результате удара травмы получила 61-летняя жительница города. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Кроме того, в больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. Все они получили травмы средней тяжести. Также ранение получила 81-летняя жительница, ей оказали медицинскую помощь на месте.

Позже в областной прокуратуре уточнили, что погибли три человека — двое мужчин и женщина. Еще пять получили ранения.

"Оккупанты били по жилому району, повреждены жилые дома, автотранспорт, линии электропередач", — отметили там.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что ранним утром 21 сентября Украина подверглась массированному ракетному удару со стороны россии. Взрывы и разрушения зафиксированы в ряде областей. В частности, в Киеве обломки ракет упали в нескольких районах города, есть пострадавшие. В Черкассах обломок упал на отель, под завалами могут быть десятки людей. Также была информация о прилетах в Харькове, там тоже есть пострадавшие.