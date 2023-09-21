Истощены боеприпасы и техника: Игнат объяснил, могут ли ВСУ защитить Украину от энерготеррора россиян

Из-за эффективной работы украинского ПВО мы не можем точно сказать, куда пытался попасть враг

Ночная ракетная атака и удар врага по энергетическому объекту в Ровно может свидетельствовать о том, что российские оккупанты не отказались от попыток разрушить энергосистему Украины. Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

На вопрос о защищенности украинской энергосистемы по сравнению с прошлым годом он отметил, что ВСУ не разделяют защиту инфраструктурных и других объектов:

"Нужно говорить о защите в целом украинского государства. В прошлом году у нас были только советские средства — "Бук-М1" и С-300. Были еще комплексы С-125, ПВО Сухопутных войск и т.д. Но с октября мы начали получать системы NASAMS, IRIS-T в небольшом количестве, но потом их становилось больше Мы получили Patriot, который начал сбивать ракеты "Кинжал Х47". Плюс ПВО малого радиуса действия, такое как ЗРК Aspide, самоходные зенитки Gepard и т.д. Конечно, советские системы, которые до октября прошлого года защищали страну от воздушного нападения россии, истощаются, — говорит спикер Воздушных сил — Посмотрите, сколько зенитных ракет приходилось использовать в течение этих полутора лет для отражения воздушного нападения. Тысячи сбитых беспилотников, сотни самолетов и вертолетов, тысячи ракет, уничтоженных силами ПВО. Это все истощает не только боекомплекты, которые нужно искать, потому что мы не являемся производителем ракет для комплексов "Бук" и С-300. Это истощает технику, она не вечна, нужны запчасти и т.д. Однако мы усиливаемся, и новые средства более эффективны, одна ракета – одна цель".

Также украинскую защиту усилили мобильные группы ПВО, количество которых будет еще расти, потому что они, по словам спикера Воздушных сил, показывают эффективную работу по "шахедам".

Однако Юрий Игнат подчеркнул: именно из-за эффективной работы средств ПВО нельзя точно сказать, куда пытались попасть россияне, кроме тех случаев, когда ракета попадала в объект инфраструктуры, и об этом информировали областные военные администрации.

"36 ракет из 43 сегодня ночью были сбиты, я хотел бы это подчеркнуть. И мы, к счастью, не узнаем, куда враг целился, потому что ПВО обеспечила сегодня такой результат", — подытожил он.