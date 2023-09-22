Туда будут бить ракетами: Подоляк рассказал, чего сейчас хочет добиться россия

В будущем войны в Украине будет существовать ключевое "или-или"

Оккупанты возобновили массированные ракетные атаки по энергоинфраструктуре Украины и не только. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, какие цели приследуют россияне своими обстрелами.

Так, в комментарии "24 Каналу" советник заявил, что рф абсолютно сознательно, максимально цинично, не целится ни в какие центры принятия решений, ни военные объекты. Она сознательно бьет исключительно по гражданскому населению, исключительно по критической инфраструктуре, на Юге – в зерновые терминалы, портовые инфраструктуры и т.д.

По мнению Подоляка, этими атаками рф хочет достичь следующих целей:

Первое – психологическое давление;

Второе – внести внутреннюю дискуссию. Мол, "эта война длится уже 19 месяцев, где-то Украине не дают помощь, так может давайте договариваться, в 2014 быстрее договорились

Если перенесем войну еще на 5 лет, а там подготовимся, точно, подготовимся и уже порвем эту россию на куски. А если нет? Будем все мигрировать и жить по миру, и говорить, что мы же воевали с россией";

И третья составляющая – максимально затянуть время, чтобы украинцы нервничали.

"А в это время россияне будут монотонно говорить: Давайте садиться за стол переговоров, давайте договоримся, эту территорию вы зафиксируете за нами, мы вас больше убивать не будем", — сказал Подоляк и добавил "И потому они будут бить по гражданскому населению, по критической инфраструктуре. Говорить этот весь бред на пропагандистских каналах – о центрах принятия решений, о Берлине, о Лондоне: "Мы зайдем, но будем уничтожать просто где-то частный дом в Полтавской области".

Поэтому, убежден Подоляк, существует ключевое "или-или":

или, наконец, россия будет иметь четкий вид в исторической ретроспекции, как страна, не имеющая права существовать;

или россия будет доминировать в мире, тогда инвестиции в безопасность будут заоблачными, тогда гарантий давать никто не будет, тогда все международные институты будут тотально контролироваться агрессивными авторитарными режимами, где будет доминировать Россия. Тогда все будет фикция, и всегда будет коррупция. В огромном объеме политическая коррупция, когда будут закрывать глаза на геноцидные атаки в разных частях света.

Ранее в интервью "Телеграфу" военный эксперт Дмитрий Снегирев высказал свое мнение по будущему войны в Украине. Прочитать его вы можете, перейдя по ссылке.

Напомним, "Телеграф" ранее сообщал о том, что Резников и Данилов сделали важные прогнозы по войне.