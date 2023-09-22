Обстрел штаба ЧФ рф: военный аналитик рассказал, что, почему и зачем делают ВСУ

ВСУ пробили дыру в обороне рф

Парад "бавовны" в Крыму 22 сентября — это не отдельные эпизоды, а системная работа по деоккупации украинского полуострова. И данная кампания началась не сегодня.

Такое мнение высказал военный аналитик Евгений Дикий в комментарии "Телеграфу". Он отметил, что Украина уже задействовала практически все кроме Сухопутных войск.

"Можно сказать, что происходит очень системная работа по подготовке Крыма к деоккупации. И одновременно — по переходу контроля над Черным морем от Черноморского флота российской федерации к как минимум ситуации, в которой будет сохраняться украинско-российский паритет. Вместе с тем происходит ослабление группировки орков на оккупированных южных территориях Украины, поскольку Крымский полуостров является главным логистическим узлом и складским, скажем, центром для всей этой группировки россии. Сегодняшняя "бавовна" в АРК — не отдельные эпизоды. Вот все эти яркие взрывы следует рассматривать не сами по себе, а как единственную крупную системную кампанию, координирует которую, скорее всего, Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Но задействованы в нем одновременно и ГУР, и Силы специальных операций, и Военно-морские силы, и Воздушные силы Украины. Фактически все, кроме пока Сухопутных войск", — говорит он.

По мнению Дикого, отсчет вышеуказанной кампании следует начинать еще с блестящей операции ГУР на "вышках Бойко". А её ключевым элементом было обезвреживание российской РЛС, просматривавшей довольно значительный сегмент моря со стороны северо-западной части Черного моря в направлении Одессы, Николаева, откуда мы можем оперировать. После того, как Силы обороны ликвидировали эту РЛС, следующим шагом стала высадка украинских бойцов в эту "дыру" по морю, которая не просматривалась россиянами. Вот в эту "дыру" зашла диверсионная группа ГУР, высадившаяся на мысе Тарханкут, ликвидировав там один из ключевых элементов системы ПВО врага.

"Этого оказалось немного недостаточным. Поэтому последующий удар был нанесен модифицированной для ударов в режиме "земля-земля" крылатой ракетой "Нептун" (когда ею уничтожили комплекс С-400). Вот после этих двух ударов диверсионной группы на Тархан-Куте и Нептуном по С-400 под Евпаторией в результате открылся целый сектор неба над Крымом, в котором начали работать самолеты украинских ВВС с использованием крылатых ракет Storm Shadow. Дело в том, что эти ракеты (являющиеся таким, почти идеальным оружием), возможно, лучшие из всего, что нам пока давали союзники. Но у них есть только один недостаток. Дальность полета этих ракет – 280 км. Этого недостаточно, чтобы доставать Крым из ныне контролируемых Украиной территорий. А вот после того как этими двумя операциями ГУР и ударом "Нептуном" удалось пробить большой сегмент в ПВО полуострова, наши самолеты смогли подлетать буквально вплотную к АРК и уже отсюда запускать Storm Shadow. Таким образом и пошел этот цикл ударов: можно сказать, что наши "потренировались" на судно-ремонтном заводе, где уничтожили сразу большой десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов на Дону". Это был первый удар, но сразу результативный", — считает военный аналитик.

Далее, добавляет эксперт, ВСУ продолжили такую тактику – подлет очень близко для запуска Storm Shadow. Был удар по командному пункту Черноморского флота РФ пару дней назад и сегодня – по официальной штаб-квартире ЧФ рф.

"Еще на этом фоне малозамеченным прошел "хлопок" на мысе Фиолент. Просто потому, что мало кому что-то говорит это название. На самом же деле на мысе Фиолент расположена главная часть РЭБ Черноморского флота. То есть, это именно та часть, которая должна прикрывать полуостров от украинских дронов, как морских, так и воздушных. От тех, кто заходит со стороны открытого моря. Теперь можно сказать, что там – еще одна серьезная "дыра" в обороне полуострова и, насколько я понимаю, ее уже использовали во время последних ударов. Когда сначала забивали по тылу врага большим количеством дешевых простых дронов, а дальше уже за ними заходили крылатые ракеты", — подытожил Дикий.

Напомним, о том, куда 22 сентября прилетело по Крыму вы можете увидеть на карте, которую подготовил для своих читателей "Телеграф". Найти её вы можете, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что ВСУ сделали заявление по поводу ударов в Крыму.