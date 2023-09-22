Их могут забрать в армию: кто из украинцев подпадает под мобилизацию в октябре

Под мобилизация подпадают несколько категорий мужчин

В Украине продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. О том, как это будет происходить в сентябре 2023 года рассказывает "Телеграф".

Для начала напомним, что Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные и резервисты от 18 до 60 лет. Однако, согласно действующему законодательству, мужчины в возрасте 18 – 27 лет не могут быть принудительно мобилизованы, если не проходили срочную службу. Тут следует отметить, что хотя в мае 2023 года Верховная Рада снизила предельный призывной возраст до 25 лет, но президент Зеленский еще не подписал данный закон, а значит он не вступил в силу.

Следовательно, получать повестки в армию осенью будут:

пригодные и ограниченно пригодные в возрасте от 27 до 60 лет с опытом военной службы или без него;

пригодные и ограниченно пригодные в возрасте от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе или резерве после срочной службы, обучения в вузе или военной кафедре;

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 60 лет – по контракту;

снятые с воинского учета мужчины до 60 лет;

исключенные из воинского учета от 18 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку и не совершили тяжкое преступление.

Напомним, в военкомате рассказали о том, где не могут раздавать повестки.