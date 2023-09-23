Выследить и сбить: в Киеве запустят курс по работе с дронобойками

К началу 2023 года было обучено 10 тысяч операторов дронов, и потребность в них еще есть – она бесконечна, потребность в специалистах, способных обезвреживать вражеские беспилотники – не меньше, говорят организаторы курса

Месяц назад украинский производитель антидроновых ружей и оборудования для комплексной защиты от беспилотников Kvertus и центр подготовки операторов БПЛА "Крук" заключили договор о сотрудничестве и запуске учебного курса. Теперь их сотрудничество приобретает реальные формы, поэтому за символическую плату военные и гражданские смогут научиться работать со средствами "окопной" РЭБ.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Kvertus Ярослав Филимонов. По его словам, компания сталкивалась с проблемой, когда их оборудование попадало на фронт, а дальше был звонок: "Оно не работает, что делать?"

Ярослав Филимонов и глава "Крук" Виктор Таран подписала договор в офисе Kvertus месяц назад

"На первом разработанном нами антидроновом ружье мы сделали одну кнопку. Одну! Чтобы человек во время боевых действий не думал, что нажимать, какие частоты выставлять и т.д. Нам говорят: "Я нажал кнопку, а дрон не упал". И мы час по телефону объясняем, как работает то или иное оборудование Как оружие нейтрализует дроны, — говорит Филимонов. — Что это не лазер, не огнестрельное оружие и т.д. Это оборудование, излучающее радиоволны, глушащие каналы связи, делает невозможным попадание сигнала от оператора дрона до самого дрона, то есть он становится неуправляемым. Таким образом, нейтрализуется беспилотник. Он становится "слепым" и "глухим" и в режиме аварийного протокола осуществляет приземление или летит не туда, куда нужно противнику. Так что у нас возникла идея научить людей в принципе пользоваться средствами "окопной" РЭБ".

Kvertus передаст учебному центру оборудование для РЭБ собственной разработки и производства более чем на 1,5 млн грн и берется его ремонтировать в случае необходимости. "Крук" — предоставит инструкторов. Стоимость обучения – около 3000 грн для гражданских, 500 грн – для военных. Количество мест в первой группе – 10.

Стоимость символическая, объясняют организаторы, ведь большую ее часть покрывает центр "Крук", являющийся участником программы "Армия дронов", и учебный центр. Эти же средства нужны для пополнения материальной базы, объясняет главный инженер, руководитель направления антидроновой борьбы с помощью малых РЭБ Федор Цымбалюк. Обучение противодействию атакам дронов без сбитых БПЛА – плохой результат.

Федор Цымбалюк с антидрон-ружьем. Работать с ним тоже будут учить на курсе

Немного теории и практика на полигоне — как будут учить на курсе

Федор Цымбалюк объясняет, что курс пройдет на оборудовании украинского производителя, но по факту будет универсальным: "Все антидроновые ружья очень похожи, работают почти по одному принципу. Наша главная задача просто объяснить, как работают малые средства РЭБ и научить правильно ими пользоваться — глушить частоты и тому подобное".

Украинцы не изобрели велосипед и имеют конкурентов и вне, и внутри Украины, но сейчас речь скорее о партнерстве, потому что все работают на победу. Украины. Есть разница в стоимости, говорит Ярослав Филимонов.

"Я разговаривал с французским коллегой, стоимость их разработки стартует от 75 тысяч долларов. Наша подобная стоит 13,5 тысяч. Это уникальные разработки с комплектующими, которых не найдешь на радиорынке. С 2017 года наше антидроновое ружье прошло три поколения улучшения. На момент полномасштабного вторжения продукт был не только тестирован, он уже был в использовании", — рассказывает директор Kvertus.

В рамках тренировочного комплекса студенты будут использовать:

дроноловку Kvertus AD G-6+ (диапазонов частот — 6, эффективное расстояние подавления каналов управления БПЛА до 3,5 км);

дроноловку KVS Antidron MW (диапазонов частот — 5, эффективное расстояние подавления каналов управления БПЛА до 3,5 км);

дроноловку Kvertus AD Counter FPV"(для противодействия FPV-дронам);

портативную глушилку дронов Kvertus AD Hunter направленного действия (радиус блокировки – 2000 м).

Переданные учебному центру средства РЭБ

Программа курса состоит из одного дня теории и четырех практики.

Первый день – ознакомительная лекция со всеми существующими видами техники, как она работает и почему именно так. И еще четыре дня – на проработку этой техники на полигоне.

"Работать будут две группы — защиты и разведки. Студенты будут понимать, как работать средствами РЭБ против дрона, а с другой стороны — как работать дроном в условиях применения РЭБ", — объясняет Федор Цымбалюк.

Первая в Украине, по словам организаторов, программа обучения работе с "окопными" или мобильными средствами РЭБ сформирована. А вот необходимое количество студентов будущих специалистов по работе с малыми средствами радиоэлектронной борьбы пока никто не подсчитывал. Теоретически такой специалист должен быть в каждом отделении из 8-10 человек. То есть, потребность в них большая.

"К сожалению, в определенных вопросах военное руководство отстает от понимания потребностей фронта, — отметил в комментарии "Телеграфу" руководитель учебного центра комплексной подготовки "ДГВ" в добровольческом формировании №42 тергромады Киева "Легион Оболонь" Геннадий Синцов. — Вспомните, когда речь на начала войны зашла о "мавиках", как это было воспринято? Сейчас мы все уже понимаем, что с помощью этих дронов можно уничтожить врага. Но сначала этот дрон был воспринят военным руководством несерьезно. На достаточном уровне тогда такие центры, как наш, начали активную подготовку операторов БПЛА. Так же и сейчас, когда мы разговариваем о том, что в подразделениях уровня отделения нужно иметь специалистов по РЭБ, то слышим, что на них нет штатного расписания и т.д.".

Руководитель учебного центра напомнил: когда начинался проект "Армия дронов", было объявлено о необходимости обучения 10 тысяч операторов БПЛА. Их уже в начале 2023 года было обучено 10 тысяч, но стало ясно, что потребность в этих специалистах бесконечна.

"Мы сталкивались в свое время с сопротивлением командиров батальонов пехоты, которым операторы дронов как раз и были нужны. Им казалось, что все станут операторами дронов, стрелков не останется. Мы спорили и доказывали, что у вас человек может быть стрелком-оператором дрона. Вам не нужно вытаскивать его из подразделения и создавать что-то отдельное. В каждом отделении должен быть экипаж, который сможет поднять хотя бы мультикоптер, уже не говоря о "крыле", так же и со специалистами по РЭБ — стоит добавить в подразделения людей, умеющих пользоваться средствами радиоэлектронной борьбы", – подытожил Геннадий Синцов.