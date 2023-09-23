Самый большой прорыв еще впереди: генерал назвал ключевой город для успешного контрнаступления ВСУ

Главная цель — выгнать оккупантов за пределы границ Украины

Зимой украинское контрнаступление не замедлится, а самый большой прорыв наших войск еще впереди. Он будет "после Токмака".

Об этом рассказал командующий Таврическим направлением, бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью CNN. Он подчеркнул, что задача-максимум — выгнать врага за государственные границы нашей страны.

"Погода может быть серьезным препятствием во время продвижения, но учитывая то, как мы двигаемся вперед, в основном без транспортных средств, я не думаю, что [погода] сильно повлияет на контрнаступление", – пояснил генерал.

Осенние дожди усложняют продвижение тяжелой техники, например танков. Однако по словам Тарнавского, что украинские войска продвигаются небольшими группами, преимущественно пешком.

Командующий добавил, что главный прорыв контрнаступления Украины — еще впереди. По его мнению, он предстоит после того, как будет освобожден Токмак.

"Я думаю, что это произойдет после Токмака. Сейчас они полагаются на глубину своей линии обороны там", – отметил Тарнавский.

По его словам, так называемая оборонная "линия Суровикина" — не главное препятствие для Сил обороны. Большими проблемами являются "перекрестки, линии деревьев и минные поля между линиями деревьев".

"[Существует] комбинация небольших групп обороны противника, которые на данный момент размещены очень точно и компетентно. Но действия наших бойцов заставляют их медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами", – пояснил генерал.

Он подчеркнул, что освобождение Токмака — цель-минимум. Главная задача — добраться до наших государственных границ.

Как сообщал "Телеграф", руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что украинские военные в ходе своего контрнаступления смогут перекрыть сухопутный коридор оккупантов с Крымом. Это случится еще до наступления зимы.