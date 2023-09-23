Погиб в день смерти отца: на Сумщине под вражеским огнем похоронили защитника Украины

Воин защищал Украину три года

Каждый день, отстаивая свободу и само существование Украины, на фронте гибнут наши защитники, 7 сентября свою жизнь за Родину отдал житель Великой Писаревки Сумской области Михаил Кузьминский. Он погиб в районе населенного пункта Керамик Покровского района Донецкой области.

Как рассказала местная газета "Ворскла", в тот день был очень тяжелый бой, враг пытался контратаковать. Оккупанты были остановлены остановили ценой жизни многих бойцов, среди них и Михаил, который был командиром отделения взвода противотанковых ракетных комплексов механизированного батальона.

Михаил Кузьминский

До того как попасть в армию, Михаил Кузьминский более 20 лет служил в Пограничной службе, потом он пошел служить в танковые войска. Мужчина выбрал путь воина, хотя, по словам его крестного, с детства был мягким, добрым и отзывчивым. Станислав Николаевич рассказал, что всего за две недели до рокового боя Михаил присылал ему фото каких-то необычных птиц, которых было видно издалека.

В 2020 году Михаил пошел служить в зону АТО, где и застала его полномасштабная война. Погиб герой в день смерти своего отца, но в разные годы. Более того, это произошло в 25 километрах от поселка, где родился папа.

Отпевали Михаила в Свято-Николаевском храме ПЦУ в парке Большой Писаревки. Проститься с ним пришли родные, друзья и побратимы. Это — приграничное село Сумской области, которое россияне нередко обстреливают из артиллерии. Во время траурной церемонии на кладбище также прогремели мощные выстрелы тяжелой артиллерии врага. Однако никто не ушел и не спрятался, все были с Михаилом до последнего.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Донецкой области в районе села Клещеевка, которое ВСУ удалось освободить, погиб военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Рай Станислав Сергеевич. Мужчина был родом из Сумской области. 15 сентября воину должно было исполниться 36 лет. Однако до этого события защитник не дожил ровно одну неделю. Теперь ему навсегда 35.