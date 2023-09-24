Кому выгодна война в Украине: Папа Римский сделал неожиданное заявление, Ватикану пришлось объясняться

Понтифик высказался об оружии

Папа Римский Франциск в очередной раз высказался насчет войны в Украине и заявил, что интересы в этой войне связаны не только с российско-украиснкой проблемой. По его мнению, здесь имеет место быть и торговля оружием.

Об этом понтифик сказал на борту самолета, возвращаясь из поездки в Марсель, пишет Reuters. Таким образом он ответил на вопрос журналиста насчет того, расстроен ли он тем, что его попытки установить мир не увенчались успехом.

"Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, а с продажей оружия, торговлей оружием. Мы не должны играть в игры с мученической смертью этого народа. Мы должны помочь им решить вещи… Я сейчас вижу, что некоторые страны движутся назад, не хотят давать (Украине) оружие. Начинается процесс, в котором мученик безусловно, будет украинский народ, и это неприятно", — сказал он.

Вскоре слова Франциска прокомментировал представитель Ватикана Маттео Бруни. Он подчеркнул, что папа Римский не занимает позицию относительно того, стоит ли странам продолжать поставки оружия в Украину или же нет.

"Это было размышление о последствиях вооруженной промышленности: Папа сказал, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их платить людям, например украинцам, которые погибают мученической смертью", — отметил Бруни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Папа Римский сделал скандальное заявление о "великой россии", выступая перед католической молодежью в Санкт-Петербурге. Из-за своих слов о "величии" страны-агрессора понтифик нарвался на критику со стороны украинцев. Позже он попытался объяснить свои слова, вокруг которых уже разгорелся настоящий скандал.