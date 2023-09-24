Военного в форме не пустили в бар: мнения в сети по поводу видео разделились

Причина конфликта — форма

В Украине вспыхнул очередной скандал с военными. Новый инцидент сейчас активно обсуждают в сети, а мнения граждан разделились.

Так, на странице украинского блогера и военного Олега Матковского в Twitter появился репост видео, где мужчину в форме не пускают в бар. Как утверждает первоисточник, молодым человеком является воин, который приехал с фронта. Сам же конфликт разворачивается у входа в один из баров Тернополя. Автор видео возмущена таким положением дел и пишет, обращаясь к владельцам бара, "какого черта?".

На самом ролике можно увидеть, как военный возмущается решению не пускать его в бар. Судя по всему, причиной отказа стала именно военная форма мужчины, а охранник, отвечая отказом, ссылается на "решение администрации".

Под постом автора собралось множество украинцев, которые поддержали её, и также начали писать гневные комментарии.

Впрочем, нашлись и те граждане, которые имеют другую точку зрения. Например, Олег Матковский считает, что военным незачем ходить на гражданке в форме, а тем более во время отдыха в таких заведениях.

"Пусть своему командиру позвонит пожалуется, что его в форме в бар не пустили. Сразу и отпуск закончится, и премиальные пи***ли по возвращении выпишут", — пишет он.

И у такого мнения также нашлось множество приверженцев.

В видео присутствует ненормативная лексика — 18+.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове мужчина унизил военного и заявил, что он "плохо воевал".