"Не в наших интересах": кандидат в президенты США сделал резкое заявление об Украине в НАТО

Членство Украины в Альянсе якобы добавит обязательств Штатам

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис не считает идею вступления Украины в НАТО хорошей. По его мнению, это "не в интересах безопасности" Штатов.

Такое заявление прозвучало в подкасте The Glenn Beck Program. Десантис подчеркнул, что США в таком случае получат лишь новые обязательства.

"Я не думаю, что членство (Украины. – Ред.) в НАТО есть в наших интересах безопасности. Все, что это даст, – больше обязательств для нас. Так что если нам прибавляется больше обязательств, какие выгоды мы получаем?" – сказал он.

Вместе с тем Рон Десантис считает, что Соединенные Штаты не должны давать "чистый чек" Украине(подписанный чек, на котором еще не указана сумма денег, неограниченное количество денег), если она не использует рычаги влияния для прекращения конфликта.

Стоит добавить, что ранее Десантис уже делал неоднозначные заявления о войне в Украине. Так, сначала он призывал увеличить военную помощь для страны, но вскоре назвал войну "территориальным спором". Шквал критики со стороны республиканцев привел к тому, что кандидат в президенты назвал российского диктатора владимира путина военным преступником и заявил, что Украина победит в войне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Соединенных Штатах сказали, что должна сделать Украина для того, чтобы стать членом НАТО, Без выполнения этих условий вступление в Альянс не будет возможным.