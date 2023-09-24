Крым стал мишенью: генерал рассказал, как меняется ситуация российско-украинской войны

Еще примерно год назад украинские удары по объектам в Крыму рассматривались союзниками как "красные линии", но ситуация меняется

Оккупированный россиянами Крым после начала широкомасштабного вторжения пусть не сразу, но стал подвергаться атакам со стороны украинских Сил обороны. В сентябре 2023 года чуть ли не доброй традицией стали практические ежедневные удары по российским военным объектам на полуострове. Менее чем за неделю были "прилеты" по военному аэродрому "Саки", по расположенному вблизи поселка Верхнесадовое (недалеко от Севастополя) запасному командному пункту Черноморского флота рф, а также непосредственно по основному штабу Чф рф в Севастополе. Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", чем мы проводим такого рода атаки, а также почему их стоит расширять и непосредственно на территорию страны-агрессора.

"Еще примерно год-полгода назад нашими союзниками, в первую очередь – американцами, удары по объектам в Крыму рассматривались (под влиянием российских угроз) как "красные линии". И в этой связи нам не предоставляли каких-то возможностей для нанесения таких ударов (не говоря уж об ударах непосредственно по территории рф). А если предоставляли, то запрещали применять это для таких атак. Более того – не рекомендовали нам самим наносить такие удары, имеющимися украинскими средствами. Но ситуация меняется. В том числе, потому что российские угрозы остаются просто угрозами, а ничего кроме ядерки кремль уже противопоставить не может. А ее применять – себе дороже. Плюс – "непробиваемость" ПВО рф оказалась таким же мифом, как многое другое", – поясняет Игорь Романенко.

По словам генерала, сейчас мы в полной мере используем для атак по Крыму не только свое вооружение (модифицированные ракеты "Нептун" — не только берег-корабль, которыми потопили крейсер "Москва", но и вариант земля-земля; возможно, С-200 с головкой самонаведения от "Сапсана"), но и те же дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP, которые предоставили нам англичане и французы. В ход активно идут беспилотные аппараты, причем не только воздушные, но и морские (как надводные, так и подводные).

"Используем всё это грамотно. Нанося удары по важнейшим военным объектам. Из того, что на слуху в последнее время – запасной командный пункт (ЗКП) черноморского флота рф недалеко от Севастополя, штаб этого же флота непосредственно в Севастополе, военные аэродромы в Саках, в Бельбеке", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что в сотрудничестве с разведкой, с силами специальных операций, с СБУ, действуют наши военно-морские, военно-воздушные силы. Тот же удар по штабу чф рф в Севастополе – блестящая операция, когда подгадали под совещание морских офицеров (высший и старший состав) страны-агрессора.

"Кстати, по разным оценкам, за полтора года полномасштабной войны россияне потеряли от 15 до 20 генералов! И этот счет явно пополнился после атаки по штабу в Севастополе. Это важный удар по системе управления", – подчеркивает Игорь Романенко.

Генерал акцентирует, что мы базируем свою деятельность на объективных законах войны – и наносим удары по военным объектам даже непосредственно на территории рф. Учитывая, что союзники пока не созрели, мы используем для этого свои средства – беспилотники, ракеты, диверсии. И это логично, учитывая, что страна-агрессор наносит удары по всей территории Украины. Нам нужно добиваться от союзников понимания важности понижать военный потенциал рф, атакуя ее территорию – и поддержки нас в этом нужными вооружениями", – считает эксперт.

На текущий момент, напоминает Игорь Романенко, россияне всё еще серьезно превосходят нас в таких видах вооружений как ракетное, авиационное. У них больше артиллерии, боеприпасов, живой силы.

"Несмотря на это, мы ведем не только оборонительные, но и наступательные действия. И будем наращивать усилия для повышения возможности поражать военные объекты рф, где бы они ни находились. В том числе на территории страны-агрессора", – констатирует генерал.