Получить может каждый Защитник: за что украинским военным дают единоразовые выплаты этой осенью (список)

Сумма выплат зависит от множества факторов

В Украине есть разные обстоятельства, при которых военным в Украине могут начисляться дополнительные средства. В частности, такой кэш-поддержкой являются единоразовые выплаты в случае увольнения с военной службы. Они выплачиваются в зависимости от срока, вида службы, а также звания.

"Телеграф" рассказывает о том, какие единовременные денежных выплаты для военных существуют в Украине по состоянию на осень 2023. В этот список уже учтены изменения в законодательстве, которые произошли в 2023 год

Как пишет издание NV, в Украине существуют такие виды выплат военным после увольнения:

денежная компенсация стоимости за неполученное вещевое имущество;

единовременная денежная помощь;

единовременная денежная помощь мобилизованным;

денежная компенсация за неиспользованный отпуск;

денежная помощь для оздоровления;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Их особенности, условия выплаты и размеры предусмотрены законодательством. Получить их может каждый военнослужащий, увольняясь со службы.

Напомним, ранее мы писали о том, каким украинским военным предусмотрена прибавка к зарплате.