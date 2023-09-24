Получить может каждый Защитник: за что украинским военным дают единоразовые выплаты этой осенью (список)
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Сумма выплат зависит от множества факторов
В Украине есть разные обстоятельства, при которых военным в Украине могут начисляться дополнительные средства. В частности, такой кэш-поддержкой являются единоразовые выплаты в случае увольнения с военной службы. Они выплачиваются в зависимости от срока, вида службы, а также звания.
"Телеграф" рассказывает о том, какие единовременные денежных выплаты для военных существуют в Украине по состоянию на осень 2023. В этот список уже учтены изменения в законодательстве, которые произошли в 2023 год
Как пишет издание NV, в Украине существуют такие виды выплат военным после увольнения:
- денежная компенсация стоимости за неполученное вещевое имущество;
- единовременная денежная помощь;
- единовременная денежная помощь мобилизованным;
- денежная компенсация за неиспользованный отпуск;
- денежная помощь для оздоровления;
- материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.
Их особенности, условия выплаты и размеры предусмотрены законодательством. Получить их может каждый военнослужащий, увольняясь со службы.
Напомним, ранее мы писали о том, каким украинским военным предусмотрена прибавка к зарплате.