Работают крымские партизаны? В Джанкое взорван автомобиль оккупанта, подробности (фото)
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Имя военного пока не называют
Во временно оккупированном Крыму взорвали автомобиль оккупанта. По предварительным данным, это не несчастный случай.
Так, по информации российского Telegram-канала Baza, инцидент произошел в городе Джанкой. Взорванное транспортное средство принадлежало некоему военнослужащему, чье имя не раскрывается.
"По предварительным данным, первоначальная версия о взрыве газобаллонного оборудования не подтвердилась — предположительно, под машиной сработало взрывное устройство", — говорится в сообщении.
Источники авторов поста говорят, что неизвестные якобы прикрепили к днищу "Шевроле-Авео" военнослужащего контактный заряд СВ мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.
"Днём 23 сентября бомба сдетонировала рядом с домом, где живёт военный. Никаких поражающих элементов в бомбе использовано не было", — утверждается в материале.
Сообщается, что в результате взрыва якобы никто не пострадал.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Запорожье взорвали "мэра" поселка Михайловка Ивана Сушка.