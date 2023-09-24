Работают крымские партизаны? В Джанкое взорван автомобиль оккупанта, подробности (фото)

Имя военного пока не называют

Во временно оккупированном Крыму взорвали автомобиль оккупанта. По предварительным данным, это не несчастный случай.

Так, по информации российского Telegram-канала Baza, инцидент произошел в городе Джанкой. Взорванное транспортное средство принадлежало некоему военнослужащему, чье имя не раскрывается.

"По предварительным данным, первоначальная версия о взрыве газобаллонного оборудования не подтвердилась — предположительно, под машиной сработало взрывное устройство", — говорится в сообщении.

Источники авторов поста говорят, что неизвестные якобы прикрепили к днищу "Шевроле-Авео" военнослужащего контактный заряд СВ мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

"Днём 23 сентября бомба сдетонировала рядом с домом, где живёт военный. Никаких поражающих элементов в бомбе использовано не было", — утверждается в материале.

Сообщается, что в результате взрыва якобы никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Запорожье взорвали "мэра" поселка Михайловка Ивана Сушка.