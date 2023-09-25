Притула о разговорах с западными союзниками: "Есть одна вещь, которая беспокоит"

Волонтер отметил тревожный момент

Хотя западные партнеры помогают Украине вооружением и не только, у Запада нет понимания, как именно должна закончится война россии против Украины. Нет единства в этом вопросе, что выглядит тревожно.

Такое мнение высказал один из украинских топ-волонтеров, экс-шоумен Сергей Притула в интервью "РБК-Украина". Он рассказал о своих ощущениях от разговоров за закрытыми дверями, где собеседники бывают более или менее откровенными и можно получить более реальное представление об их отношении.

По его словам, в дискуссиях за закрытыми дверями есть одна очень смущающая вещь. Это — слова, которые мы очень часто слышим от наших союзников: "мы будем стоять с Украиной до конца".

"Так вот, финальное понимание того, сколько нужно и какой конец, его нет. Хуже всего, это когда они нам бросают мячик и говорят: вы сами определите, что для вас победа. Когда мы говорим, что для нас победа, они говорят: не все так просто, есть красные линии. Нет очевидного единства во взглядах, например, по военному решению вопроса деоккупации Крыма, для многих это такая красная линия", — отметил Притула.

Как сообщал "Телеграф", Притула также рассказал, чего не хватает ВСУ в разгар контрнаступления. В частности, украинской армии очень нужны FPV-дроны и не только они.