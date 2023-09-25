Очень сложная траектория: СМИ показали, как российские ракеты ночью летели на Одессу (фото)

Атака длилась более 1,5 часа

россияне выдумывают все новые маршруты для своих ракет с целью обхода украинской ПВО. Так произошло и в ночь на 25 сентября, когда оккупанты атаковали Одессу.

Об этом пишет издание "Тексты". Отмечается, что очень сложную траекторию движения ракет во время ночного удара подтверждают также и в ВСУ.

Журналисты проанализировали атаку и визуализировали маршруты вражеских воздушных целей. На инфографике можно увидеть, что для каждого типа оружия россияне проложили уникальные траектории. Так, например, в то время, когда крылатые ракеты облетели Одесчину и атаковали с тыла, противокорабельные "Ониксы" летели прямо в "лоб".

"Сама атака длилась более 1,5 часа и характеризовалась чрезвычайной плотностью", — говорила спикер ОК "Юг" Гуменюк, добавив, что это очень усложняло работу ПВО.

Напомним, что во время ночной атаки на Одессу россияне уничтожили один из её символов. Существенные повреждения получил морской вокзал в здании привокзального отеля, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. И это при том, что ВСУ удалось сбить большинство вражеских ракет и дронов.