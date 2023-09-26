россия атаковала переправу на границе с Румынией: иностранец чудом спасся (видео)

Очевидец показал видео инцидента

В ночь на 26 сентября россияне дронами били по Одесской области, в частности под удар попала переправа Орловка — Исакча в Измаильском районе на границе с Румынией. Появилось видео с моментом взрыва с румынской стороны переправы.

Кадрами взрыва поделился гражданин Румынии, который в момент удара пребывал на таможне и чудом спасся, сообщает Euronews. Пассажир парома заснял момент, когда один из дронов ударил всего в 30 метрах от судна.

Переправа Орловка — Исакча на карте

"Около трех часов ночи я приехал на таможню в Орловке, ехал из Херсона, после того как прошел паспортный контроль, услышал гул. Я сообщил об этом пограничнику. Он сказал, что он не слышал. На самом деле у меня было такое чувство, будто я попал не в тот фильм. Я ускорился и помчался так быстро, как только мог. Когда я подъехал к таможне, позади меня, на таможенной стоянке, взорвался дрон", — рассказал свидетель пришествия Петру Габор.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что большинство дронов, атаковавших Одесчину минувшей ночью, были сбиты украинской ПВО. Однако есть прилет в припортовую инфраструктуру Измаильского района. Там ранено двое людей, а также повреждено здание пункта пропуска и складские помещения. Кроме того, пострадало около 30 грузовиков, шесть фур загорелись.

Как сообщал "Телеграф", ранее по территории Румынии ударил российский "шахед". В другой раз в 14 км от украинской границы в стране обнаружили обломки беспилотника.