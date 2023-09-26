Смертоносный батюшка: священник УПЦ МП в Херсоне торговал российским оружием

Ему грозит до 7 лет за решеткой

Служба безопасности задержала настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) Херсонской области. Он подпольно продавал оружие и боеприпасы, оставшиеся после бегства российских оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ. Клирик хранил вражеские арсеналы в двух тайниках. Один из них был оборудован прямо на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне.

Сотрудники СБУ задержали его "на горячем" при попытке продать два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла" с комплектующими. Он также предлагал кроме них приобрести еще и боеприпасы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7. За этот "товар" он хотел 115 тысяч гривен. Своих клиентов священник находил через собственные связи, в том числе и в криминальных кругах.

Во время осмотра тайника на территории строительства нового храма в Херсоне было изъято 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов. Второй тайник был оборудован в подвале девятиэтажного дома.

Там священник хранил:

пулемет и автомат Калашникова с комплектующими;

3 боевые гранаты Ф-1;

почти 7 тыс. патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.

Ему совершено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина священника будет доказана в суде, он может попасть в тюрьму на семь лет. Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, а в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ.

Как ранее рассказывал "Телеграф", СБУ на Закарпатье разоблачила кума жены виктора медведчука оксаны марченко на пропаганде коммунистического режима. Мужчина был местным священником УПЦ МП.