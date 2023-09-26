Эти ракеты исключительно для...: Данилов сделал заявление насчет ATACMS

У Украины есть определенные соглашения с партнерами

Украинские войска не будут применять тактические баллистические ракеты ATACMS, решение об отправке которых сейчас принимает Белый дом, по территории россии. У них будут другие цели.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC. По его словам, насчет этой темы есть определенные договоренности.

"Мы не будем использовать их (ракеты ATACMS — Ред.) на территории россии, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", — сказал он.

Алексей Данилов подчеркнул, что ракеты ATACMS Украина будет использовать исключительно для защиты собственной территории.

Отметим, что в США не могут определиться с передачей этого вида ракет Украине. Однако в понедельник, 25 сентября, стало известно, что Белый дом уже в скором времени может объявить свое окончательное решение по данному поводу и оно должно стать позитивным для нашей страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент США Джо Байден готовится объявить новый пакет военной помощи для Украины. Уже известно, что в него войдут несколько новинок. Общая сумма этого пакета составит 325 миллионов долларов.