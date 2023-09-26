Суммы невообразимые: экс-директор Киевводоканала в самый разгар вторжения обворовывал украинцев

Станция чиновника технически не могла выполнить задачу

Бывший глава Киевводоканала мог разворовать миллионы бюджетных средств во время боев за столицу в 2022 году. Соответствующее подозрение ему уже вручили правоохранители. В СБУ не указывают имя и фамилию фигуранта уголовного производства, однако известно, что с 9 апреля 2021 года по 21 июля 2023 года председателем правления, генеральным директором Киевводоканала работал Сергей Крушановский. Он уволился по собственному желанию.

Так, по данным СБУ, в начале полномасштабного вторжения мужчина вместе с подельниками присвоили 65 млн грн под видом расходов на передислокацию плавучей насосной станции на реку Десна. Она должна была перекачивать воду на технологические сооружения Днепровской водопроводной станции, а затем в централизованный водопровод Киева. Благодаря этому киевляне должны были оставаться обеспеченными резервными источником водоснабжения во время активных боевых действий. Впрочем, как оказалось, станция была неисправна. Более того, она технически не могла быть передислоцирована в другое место.

"Для того чтобы украсть бюджетные деньги, фигуранты в марте 2022 года заключили соглашение с аффилированной компанией о фиктивном перемещении оборудования в акваторию Десны. На самом деле насосная станция оставалась на месте, а деньги за ее транспортировку были переведены почти в полном объеме на подрядчиков с выводом затем в тень", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все вышеуказанные факты уже подтвердила экспертиза. А во время обысков у подозреваемого была изъята документация, подтверждающая сделку.

В настоящий момент фигурант уже получил подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах). По ней ему грозит до 12 лет лишения свобод с конфискацией.

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